José Luís Livramento vai ser o novo embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos

15/09/2020 23:31 - Modificado em 15/09/2020 23:31

José Luís Livramento, foi eleito em junho de 2016, para o cargo de presidente do conselho de administração da Cabo Verde Telecom, onde permaneceu até julho deste ano.

O ex- PCA da CV Telecom, deputado nacional e ministro da Educação nos anos 90, vai assumir funções de embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos, em breve.

O decreto presidencial que nomeou, sob proposta do Governo, José Luís Livramento para exercer o cargo de embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos, entrou em vigor, esta terça-feira, 15, com a sua publicação no Boletim Oficial.

Conforme o documento, José Luís Livramento passa a ser o representante diplomático máximo de Cabo Verde nos Estados Unidos, com residência em Washington, substituindo Carlos Veiga, que cessou funções no mês de janeiro deste ano.

Natural do concelho de Ribeira Grande, Santo Antão, foi membro do Governo do Movimento para Democracia, tendo sido ministro da Educação de 1996 a 1999. Foi também deputado do MpD pelo círculo eleitoral de Santiago Sul, tendo suspendido o seu mandato no início das suas funções como presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Telecom.

A mesma fonte informou ainda, sob proposta do Governo, a oficialização de José Pedro Máximo Chantre D’Oliveira, como embaixador de Cabo Verde no Brasil, com residência em Brasília.