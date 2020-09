Pais consideram que maior risco do regresso às aulas está fora do espaço escolar

A poucos dias do início das aulas os pais e encarregados de educação abordados pelo NN consideram que as escolas estão preparadas para reabrir com segurança e admitem estar mais apreensivos com a mobilidade dos alunos fora do espaço escolar, como nos transportes públicos.

“Neste momento, parece que se está a criar a ideia de que a escola é o único local onde há perigo. Mas na minha opinião é nas escolas onde tudo está mais bem preparado e é mais seguro”, assegura uma encarregada de educação.

Para ela as escolas organizaram-se bem e aplicaram as medidas necessárias para garantir, tanto quanto possível, a segurança e diminuir o risco de contágio dentro do espaço escolar, mas na verdade é fora dele onde reside o maior perigo. “A minha maior preocupação está quando os meus filhos vão estar dentro dos autocarros, juntamente com outras colegas e sabemos como são as crianças” receia.

“O sucesso do regresso às aulas está muito mais dependente dos comportamentos, das atitudes e dos cuidados que cada um adopta e aí nós, como pais, temos um papel importante de explicar aos filhos os cuidados a ter dentro da escola devem ser mantidos depois do toque de saída” salienta Maria Nascimento.

No entanto, diz-se ciente de que vão acontecer casos, sobretudo nas ilhas mais afetadas pela Covid-19, mas está convicta de que sejam o menos possível. “Todos nós temos de ter calma e contribuir para que tudo venha a correr bem”, reiterou.

Para já a preocupação denotada por aqueles com quem falamos é se ao primeiro sinal de perigo as escolas voltarem a fechar novamente, visto que consideram ser primordial agir depressa para controlar a situação.

As escolas vão retomar o ensino presencial a 01 de outubro, que será o regime regra em plena pandemia da covid-19, que em meados de março obrigou ao encerramento de todos os estabelecimentos de ensino do país.