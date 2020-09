“Nem sequer estamos a meio. Estamos no início da pandemia”, alerta OMS

15/09/2020 21:37 - Modificado em 15/09/2020 21:37

Um dos peritos da organização recordou também que só agora é que estamos a começar a ver as consequências que a Covid-19 vai ter no mundo, a longo prazo.

© Reuters

Decorreu, esta terça-feira, mais uma videoconferência de imprensa na sede da Organização Mundial de Saúde (OMS), em Genebra, na Suíça. Em direto para todo o mundo, o especialista da organização David Nabarro alertou que a pandemia está longe de estar a terminar.

“É muito pior do que qualquer pandemia da fição científica. Isto é muito sério – nem sequer estamos a meio. Estamos no início da pandemia”, afirmou o perito, em resposta a um membro do Parlamento britânico, integrado no comité de assuntos externos presente no Reino Unido.

Mais, para David Nabarro, também só agora é que estamos “a começar a ver” as consequências que a Covid-19 vai provocar no mundo a longo prazo. “Está a ficar cada vez mais horrível. À medida que vamos avançado para esta fase, é possível ver-mos esta situação, em particular, através da Europa, onde o novo vírus está a voltar”, sublinhou.

Reiterando tratar-se de “uma situação terrível”, o especialista ainda refletiu: “Uma questão sanitária que cresceu tanto fora do nosso controlo que está a levar o mundo, não só para uma recessão, mas para uma enorme contração económica que provavelmente vai duplicar o número de pessoas que vive em pobreza, que vai duplicar o número dos que estão subnutridos e levando centenas de milhões de pequenos negócios à falência”.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 929.391 mortos e mais de 29,3 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito hoje pela agência francesa AFP.

