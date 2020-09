São Vicente com mais 1 caso positivo e 4 recuperados

15/09/2020 19:15 - Modificado em 15/09/2020 19:15

A ilha de São Vicente registou esta terça-feira, 15, mais um caso positivo da infeção pelo novo coronavírus e ainda 4 casos de recuperados da doença, conforme informações avançadas por fonte oficial.

De acordo com informações avançadas pelo Ministério da Saúde, São Vicente teve nas últimas 24 horas mais um caso positivo de covid-19, que foi diagnosticado em 73 amostras analisadas pelo Laboratório de Virologia da ilha, no decorrer do dia de ontem.

Com este novo caso a ilha de São Vicente eleva para 43 o número de casos acumulados da doença, sendo que 5 estão ainda ativos, visto que a ilha teve mais 4 recuperados da doença. São Vicente tem neste momento 43 casos acumulados da doença, sendo 37 recuperados, 5 ativos e um óbito a lamentar.