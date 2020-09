CMSV faz limpeza de vias após chuvas do fim-de-semana

15/09/2020 00:07 - Modificado em 15/09/2020 00:07

A Câmara Municipal de São Vicente tem no terreno várias equipas a fazer a limpeza do centro da cidade e outros bairros, após a queda das chuvas do fim-de-semana.

Conforme o vereador José Carlos da Luz, neste momento a prioridade é repor a normalidade das vias, evitando maiores constrangimentos no trânsito, por isso, equipas estão no terreno a fazer a limpeza das vias de circulação.

O Vereador que tutela a Protecção Civil na ilha garante que estão a decorrer trabalhos de limpeza urbana em várias zonas da cidade e arredores. Por outro lado, informou que algumas famílias já foram realojadas.

Na rotunda da Ribeira Bote, por exemplo, onde se acumulou muito lamaçal, os trabalhos estão em curso nesta segunda-feira, tal como em Chã de Alecrim e outras zonas afetadas pelas chuvas e cheias.

Para José Carlos da Luz, o objetivo principal é repor a normalidade na cidade e demais zonas bem como atender pessoas que estão com problemas nas suas casas, depois de ontem a ilha ter recebido intensas chuvas.

Sem haver grandes danos provocados pelas chuvas, membros do executivo também estiveram no terreno para constatar o impacto das chuvas, sendo que o ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga e a ministra da Justiça, Janine Lélis percorreram algumas das zonas mais vulneráveis afetadas pelas intensas chuvas.

Uma visita às zonas Chã de Alecrim, Espia, Chã de Faneco, Salamansinha, Alto Bomba, Alto de Cova e Iraque, acompanhados pelos vereadores da CMSV, Rodrigo Martins e José Carlos da Luz.