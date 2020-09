Porto/Sal a nova rota da TAP para Cabo Verde

14/09/2020 23:49 - Modificado em 14/09/2020 23:49

A partir do mês de outubro, a cidade do Porto, vai ter um voo direto para a ilha do Sal, assegurado pela TAP Air Portugal, com um voo por semana, para o período entre outubro 2020 e março 2021.

Os voos partem do Porto aos sábados, às 22:25, com chegada à ilha do Sal às 00:55 (hora local) e no sentido inverso partem da ilha do Sal aos domingos, às 01:45, com chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro às 07:55 (hora local). Os bilhetes já foram colocados à venda pela transportadora.

Os bilhetes estão disponíveis a partir de 18.859 mil escudos (170 euros), preço de vinda ou ida com taxas incluídas.

De realçar que devido a pandemia da covid-19, a TAP retomou os voos para Cabo Verde, com partida de Lisboa, desde o passado dia 01 de agosto, com oito frequências semanais, sendo 4 para o Aeroporto Internacional Nelson Mandela na cidade da Praia e 4 para o Aeroporto Internacional Cesária Évora em Mindelo.