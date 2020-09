Covid-19: Cabo Verde regista 45º óbito, mais 26 novos casos e 121 altas

14/09/2020 18:55 - Modificado em 14/09/2020 18:55

Cabo Verde registou hoje mais uma morte provocada pela Covid-19, aumentando para 45 o número de mortes no país, que contabilizou mais 26 novos casos positivos, com um total acumulado de 4.839 e ainda 121 altas, segundo dados oficiais.

Na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da covid-19 no país, o diretor nacional de Saúde, Artur Correia, adiantou que o óbito aconteceu no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, que passa a registar 31 morte, informando ainda que a mais recente vítima da Covid-19 é uma mulher, de 83 anos, que tinha outras doenças associadas.

Dos 26 novos casos positivos dados a conhecer hoje, o diretor nacional de Saúde avançou com 8 novas infeções na Ribeira Grande de Santiago, 6 em Santa Cruz, 2 na Praia, 5 no Tarrafal, 3 em São Lourenço dos Órgãos, ao passo que Mosteiros e São Domingos têm um cada.

Nas últimas 24 horas, o país registou ainda 121 doentes recuperados, sendo a grande maioria, 71, na cidade da Praia, e os restantes distribuídos pelos concelhos da Ribeira Grande (2), Santa Catarina (5), Tarrafal (1), São Miguel (7), Santa Cruz (8) e São Domingos (1), todos na ilha de Santiago.

Em São Vicente são 10 altas, 3 no Sal, 7 na Ribeira Brava e 3 no Tarrafal de São Nicolau. No Fogo há 2 altas em São Filipe e uma nos Mosteiros, passando o país a contabilizar um acumulado de 4.240 pessoas com alta.

Com os novos dados, o país passa a ter 552 casos ativos, dois transferidos e 45 óbitos de um total de 4.839 casos positivos acumulados desde 19 de março.

No encontro com a imprensa, Artur Correia, sustentou que em isolamento institucional estão 97 pessoas e 455 outras estão em isolamento domiciliar.