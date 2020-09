São Vicente com dois laboratórios privados autorizados para realização de testes rápidos

A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) anunciou hoje que dois laboratórios clínicos privados de São Vicente já podem realizar testes rápidos para a pesquisa de anticorpos ou antígeno do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19.

Conforme a atualização da ERIS emitida hoje, os laboratórios clínicos privados Clinálise e Labojovem, ambos sediados na cidade da Mindelo, são os dois primeiros laboratórios clínicos privados da ilha autorizados para a realizarem testes rápidos.

De realçar que as clínicas e laboratórios de análises clínicas que disponibilizam o serviço de realização de testes rápidos para a covid-19 à população devem certificar que o dispositivo médico foi autorizado pela ERIS, cuja emissão está sujeita à apresentação do Certificado de qualidade do teste, da Cópia do Alvará do estabelecimento e da Ficha técnica do produto.

A ERIS recorda ainda que para realização do teste rápido para a covid-19, os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde privados devem solicitar a autorização prévia da mesma. A realização de testes rápidos por parte de laboratórios privados, recorda-se é certificada pela Entidade Reguladora Independente da Saúde, mediante protocolo definido pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, criando assim mais alternativas de oferta desse serviço aos utentes.