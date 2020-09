Chuvas de setembro trazem muita esperança, mas também muitos estragos

14/09/2020 01:04 - Modificado em 14/09/2020 01:04

Foto: Inforpress

Depois de três anos consecutivos de seca, com chuvas irregulares e insuficientes, este ano desde de julho que o “líquido precioso” voltou a cair com alguma frequência pelas ilhas.

Na passada segunda e terça-feira, uma depressão tropical atravessou o arquipélago, evoluindo para uma tempestade tropical, com vento e chuvas fortes, sobretudo nas ilhas do norte do arquipélago, com muita precipitação, mas sem causar muitos danos.

No entanto, com a influência desde a madrugada de sábado, de uma nova depressão tropical, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INMG, a chuva voltou a cair, este fim-de-semana em Cabo Verde. No sábado na cidade da Praia, fruto das inundações que causaram imensos estragos, há a lamentar a morte de uma bebé de seis meses de idade.

As previsões apontam que a depressão continue a fustigar o país até esta segunda-feira, estando associada a uma larga área e convecção produzindo aguadeiros e trovoadas, prevê cuvas de intensidade variável e possibilidade de trovoadas, intensificação do vento e agravamento significativo do estado do mar.

Com as enxurradas na capital, Praia, o primeiro-ministro de Cabo Verde, anunciou este domingo, um programa de emergência para fazer face aos muitos estragos provocados pelas fortes chuvas que caíram nos últimos dias nas ilhas.

Após ter visitado vários bairros da cidade da Praia mais atingidos pelas fortes chuvas que caem desde da madrugada de sábado, Ulisses Correia e Silva mostra-se empenhado em dar a devida resposta à situação difícil que encontrou nalguns bairros.

O plano de emergência, em primeiro lugar, visa desobstruir as vias, fazer as limpezas e reconstruir as infraestruturas atingidas. Sendo a prioridade absoluta do governo, “proteger as pessoas e os seus bens”. E só depois, intervenções mais estruturantes, conforme o PM, que visa mobilizar recursos através do Orçamento de Estado e parceiros.