Domingo de chuva constante em Mindelo

14/09/2020 00:40 - Modificado em 14/09/2020 00:47

As chuvas fortes que durante este domingo caíram por toda a ilha de S. Vicente, de forma moderada mas persistente e noutros momentos com muita intensidade e por várias horas seguidas, causou vários alagamentos, queda de paredes e queda de uma árvore, na estrada perto da Farmácia Mindelo, tendo sido interditado o trânsito no final da tarde deste domingo.

Segundo vereador da Proteção civil, José Carlos da Luz, houve um bom funcionamento dos sistemas de drenagem da ilha e sem registo de inundações, apesar das chuvas que caíram.

Ao longo da noite deste domingo, a precipitação continuou a cair numa intensidade moderada, com previsão de chuva forte para esta segunda-feira. O arquipélago encontra-se sob efeitos de uma depressão tropical, que conforme serviços de meteorologia, subsiste até esta segunda-feira.