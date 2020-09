Motorista perde controlo e cai em barranco na zona de Passarão

14/09/2020 00:25 - Modificado em 14/09/2020 00:25

Uma viatura ligeira cai num barranco na localidade de Passarão, depois que o motorista ter perdido o controlo da mesma. O homem estava sozinho na viatura. O veículo foi retirado horas depois, com a ajuda de uma grua.

O acidente aconteceu na estrada de Passarão, logo na saída de Ribeira de Craquinha, em São Vicente. A via está estreita e os moradores, contaram que já há vários dias que este pequeno troço de estrada está em obras e que, com a queda das chuvas fica mais complicado a circulação no local.

Segundo testemunhas, o motorista tentou evitar um sinal de indicação de obras no local, e acabou perdendo a direção indo cair na ribeira. O motorista saiu ileso do acidente.

Ainda conforme informações apuradas no local, a estrada, por estar estreita, os veículos que passam no local, tendem a diminuir a velocidade. O motorista da viatura não reduziu a velocidade, o que terá levado à perda do seu controlo.

Chamado ao local, para ajudar na retirada do veículo ligeiro, uma grua de uma empresa de transportes acabou por ficar atolado na lama, devido as chuvas fortes que assolam a ilha, tendo conseguido sair do local com a ajuda de alguns moradores.