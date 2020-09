Cabo Verde ultrapassa pela primeira vez a barreira dos 100 infetados em 24 horas

Cabo Verde registou neste domingo, 13, o maior número de casos diários diagnosticados. Conforme comunicado do Ministério da Saúde foram analisadas, nas últimas 24 horas, 481 amostras de onde resultaram 102 novos casos de Covid-19. A ilha de Santiago contabilizou 82 novos casos, a ilha do Fogo (5), São Nicolau (4) e Sal (11). O total nacional acumulado passa a ser agora de 4.813 infeções.

Desde o começo da pandemia da covid-19 em Cabo Verde, que teve o seu primeiro caso diagnosticado a 19 de março na ilha da Boa Vista, que o nosso país não tinha um número tão elevado de novos casos diários como sucedeu nas últimas 24 horas.

Neste aumento brusco de casos diários, registado hoje, destaca-se a ilha de Santiago com 82 novas infeções de covid-19, das quais a Praia surge com 48 casos, São Miguel 9, Ribeira Grande de Santiago 9, Santa Catarina 3, Santa Cruz 6, São Lourenço dos Órgãos 4 e Tarrafal 3 novos casos.

Com estes dados a ilha de Santiago conta agora com um acumulado de 3.145 casos de infeções.

A ilha do Sal teve mais 11 novos casos da doença, enquanto o Fogo teve mais cinco casos diagnosticados nos Mosteiros. Em São Nicolau registaram-se mais 4 casos, todos em Ribeira Brava.

O nosso país teve ainda o registo de mais 14 pessoas que tiveram alta nas últimas 24 horas, sendo a ilha do Sal com 9, Praia 1, Mosteiros 2, São Filipe 2 e Ribeira Grande de Santiago 1, elevando para 4.119 os casos recuperados no país.

Cabo Verde tem neste momento 648 casos ativos, 44 óbitos e ainda 2 transferidos para os seus países.