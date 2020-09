Muro do campo relvado de Chã de Alecrim cai e ameaça segurança dos moradores

13/09/2020 23:29 - Modificado em 13/09/2020 23:29

Parte do muro do campo relvado de Chã de Alecrim caiu na tarde deste domingo, 13, na sequência das fortes chuvas que se faz sentir em São Vicente.

Segundo os moradores, o incidente aconteceu durante a tarde deste domingo, mas ninguém passava pelo local. A situação põe em perigo as pessoas que moram nas proximidades, assim como quem circula pelo local. Os moradores, devido ao atraso na chegada de membros da proteção civil colocaram uma fita de interdição, para delimitar o perímetro.

Uma situação constada in loco pelo Notícias do Norte, que conseguiu apurar no local ainda sinais de desabamento que deixou os moradores preocupados com esta situação inusitada. Para o residente Roberto Goncalves, nada previa a queda deste muro, mas entende que a queda intensa da chuva teve muita influência neste desfecho.

“Não estávamos à espera desta ocorrência. Estamos todos preocupados porque é uma zona onde diariamente muitos crianças brincam. Mas também onde muitas pessoas circulam. Esperamos que em breve esta situação possa ser resolvida” diz este morador.

Outro morador é de opinião que talvez o muro não ficou bem construído e resistente para a queda de fortes chuvas, e confidencia que poderia haver perdas humanas se algumas crianças que se encontravam a brincar no local, não conseguissem fugir à derrocada.

“Foi muita sorte não haver mortes com este incidente. Esta parede parecia resistente, mas vemos agora que nem tudo é o que parece” sustentou.

Já o vereador da proteção civil da edilidade sanvicentina, José Carlos da Luz, assegura que não se pode controlar a força da natureza e que estão a encetar esforços para que este problema seja resolvido o mais breve possível.

As fortes chuvas que se fazem sentir em São Vicente, provocaram até então apenas danos materiais e as previsões apontam para a ocorrência da queda de chuva, por vezes forte, durante a noite e madrugada, podendo se prolongar até a manhã de segunda-feira, 14.