Cabo Verde pode ser atingido por nova depressão tropical com chuva e ventos fortes no fim-de-semana

11/09/2020 19:06 - Modificado em 11/09/2020 19:06

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) do país, informou hoje que durante o fim-de-semana, nos dias 12, 13 e 14 de setembro, o arquipélago estará sob a influência de uma onda tropical a qual está associada a uma “larga área de convecção produzindo aguaceiros e trovoada”.

Em nota, o instituto indicou que a depressão está localizada junto à costa da Guiné-Bissau, desloca-se a uma velocidade de 30 km/h e tem cerca de 70% de probabilidade de se transformar numa depressão tropical.

De acordo com a mesma fonte, durante a sua passagem condicionará o estado do tempo nas ilhas, e nas próximas 48 horas espera-se a ocorrência de “precipitação de intensidade variável com possibilidade de trovoadas, localmente com redução de velocidade, intensificação do vento e agravamento significativo do estado do mar Norte/Nordeste/Leste do Arquipélago”.

Por fim, assegura que fará o “acompanhamento permanente do sistema, a sua vigilância e monitorização, atualizando as informações do estado do tempo, de forma regular e contínua”.

De realçar que na passada terça-feira, algumas ilhas do país foram fustigadas por uma depressão tropical denominada “Dezoito” que depois evoluiu para a tempestade tropical “Rene”, com ventos e chuvas fortes que causaram alguns estragos.