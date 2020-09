DNS admite tendência ligeiramente crescente dos casos a nível nacional

11/09/2020 18:54 - Modificado em 11/09/2020 18:54

O diretor nacional de Saúde, Artur Correia, garante que após os casos notificados hoje o país está com uma tendência ligeiramente crescente do número de casos de coronavírus, o que traz alguma preocupação.

O responsável de saúde garantiu hoje, durante a conferência de imprensa diária sobre o ponto de situação da covid-19 no país, que a curva epidemiológica da doença no país está subindo esperando, no entanto, que nos próximos dias não haja tantos casos.

“Se nada acontecer de anormal, vai continuar com esta tendência. Vamos esperar que a tendência de há seis semanas atrás se mantém, isto quer dizer que não está crescendo de forma exponencial e não está a descer” sustentou.

Nisto, Artur Correia, admitiu que há uma tendência ligeiramente crescente dos casos de covid-19 a nível nacional e que na próxima segunda-feira, 14, haverá uma ideia “mais clara” sobre a real situação dos números de infetados no decorrer desta semana epidemiológica.

“As pessoas devem evitar aglomerações e usar máscara, mesmo em casa. Mesmo que haja atraso na divulgação dos resultados alerto as pessoas que são contactos das pessoas positivas que aguardem os resultados em casa, para eventualmente não infetar outras pessoas” referiu.

De realçar que o nosso país teve hoje mais 94 novos casos de doença, o maior número diário desde o primeiro caso registado no passado dia 19 de março na ilha da Boa Vista.