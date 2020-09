Covid-19: São Vicente com 4 recuperados e sem novos casos

11/09/2020 18:04 - Modificado em 11/09/2020 18:04

Dos 21 pacientes que estavam em isolamento em São Vicente, quatro receberam alta hoje, após cumprirem o período de isolamento necessário designada pela OMS, diminuindo para 17 os casos ativos na ilha.

Estes pacientes recuperados são os casos registados na ilha, que começaram a ser detetados em finais de agosto, relacionados com o caso importado de Santo Antão.

Estes novos casos na ilha de São Vicente, recorda-se começaram a surgir no passado dia 28 de agosto, quando um doente que veio evacuado de Santo Antão, no dia 23 desse mês e, submetido ao teste PCR, veio a confirmar a infeção pelo novo coronavírus. Este paciente também consta do lote dos que receberam alta.

Com dos dados avançados hoje pelo Ministério da Saúde, São Vicente passa a ter neste momento 22 pessoas recuperadas da doença, sendo que 17 continuam ativos e ainda um óbito a lamentar.