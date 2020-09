S. Vicente: Amostras para testes PCR vão passar a ser recolhidas no Centro de Estágio da FCF

10/09/2020 23:51 - Modificado em 10/09/2020 23:52

A Delegacia de Saúde de São Vicente, anunciou que a partir de segunda-feira, 14 de setembro, vai passar a efetuar a recolha de amostras para testes PCR e testes rápidos no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

De acordo com uma nota da instituição, os testes rápidos e a recolha de amostras que vem sendo feito num anexo da Delegacia de Saúde na Avenida Fernando Ferreira Fortes, vão assim ser deslocalizados para o Centro de Estágio da FCF, pelo que os viajantes para o estrangeiro serão atendidos, agora, entre as 8:30 às 10h. Já no que diz respeito os contactos de casos positivos serão atendidos das 10h às 11h.

Por fim, as pessoas que vão realizar o teste rápido de investigação epidemiológica para deteção de anticorpos da covid-19, passam ser atendidas no período das 11h às 14 horas.

Ainda de acordo com a mesma fonte os serviços vão funcionar de segunda a sábado.

De realçar que o Centro de Estágio da FCF no Mindelo tem servido de hospital de campanha da Delegacia de Saúde, desde o aparecimento do primeiro caso de covid-19 na ilha, que remonta a 03 de abril. Espaço onde se encontram neste momento a maioria dos casos ativos de covid-19.