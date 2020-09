Covid-19: Cabo Verde com mais 84 novos casos e 78 recuperados

10/09/2020 17:49 - Modificado em 10/09/2020 17:49

Cabo Verde registou hoje mais 84 casos do novo coronavírus, sendo identificados nas ilhas de Santiago, Fogo e Sal, elevando o total nacional para 4.557.

Destes novos infetados diagnosticados nas últimas 24 horas a maioria pertence à ilha de Santiago, principal foco da doença no país, com 78 infetados, dos quais a Praia com 34, São Miguel 30, Ribeira Grande de Santiago 2, Santa Catarina 2, Santa Cruz 4, São Lourenço dos Órgãos 1, Tarrafal 2 e São Domingos 3, elevando o total de infetados na ilha para 3.522, dos quais 403 continuam ativos.

A ilha do Sal também teve hoje o diagnóstico de mais 3 infetados, fazendo com que a ilha tenha neste momento 633 casos acumulados da doença. O Sal tem neste momento 30 casos ativos.

Também a ilha do Fogo teve o registo de mais 3 novos casos positivos de Covid-19, diagnosticados nos Mosteiros, elevando para 122 os casos acumulados no concelho. A ilha tem neste momento 132 casos confirmados, sendo os outros 10 casos em São Filipe.

Houve ainda o registo de mais 78 altas nas últimas 24 horas, sendo a Praia com 56, Santa Catarina 1, Santa Cruz 2, Ribeira Grande de Santiago 8, São Domingos 8, Mosteiros 1 e Sal 2, aumentando para 3.993 os recuperados no país.

Cabo Verde tem ainda 519 casos ativos, 43 óbitos e 2 transferidos para os seus países.