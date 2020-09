Al Taawon de Heldon salva-se da despromoção, mas atira o Al Fayha de Gege para a segunda divisão

10/09/2020 15:23 - Modificado em 10/09/2020 15:23

O Al Taawon do jogador internacional cabo-verdiano Heldon venceu na noite desta quarta-feira, 09, o Al Fayha de Gege por 1-0, mantendo-se na Premier League da Arábia Saudita, ao passo que Gege desce à Segunda Divisão.

Num jogo de carácter decisivo que Gege não esteve presente, Heldon foi substituído aos 90+6, tendo o único golo do encontro apontado por Al Sahlawi aos 90+3 garantindo a manutenção, para a equipa da casa, enquanto a equipa adversária foi despromovida.

O Al Taawon terminou a prova no 11º lugar, com 35 pontos, mais três do que o Al Fayha, que se ficou pelo 14º posto com 32 pontos.

Heldon esteve presente em 21 jogos, tendo contribuído com seis golos e algumas assistências que ajudaram a equipa a salvar-se da despromoção. Já o defesa Gege alinhou em quase todas as partidas da liga, tendo faltado apenas 6 jogos, dos quais os três últimos jogos da prova.