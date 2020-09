Instituto Nacional de Saúde Pública assinala dia Mundial do Suicídio com “Acender de Velas” nacional

10/09/2020 14:26 - Modificado em 10/09/2020 14:26

Neste Dia Mundial da prevenção do Suicídio, 10 setembro, o Instituto Nacional de Saúde Pública, INSP desafia a população, a participar na cerimónia de “Acender de velas”, em todo o país, a partir das janelas, pelas 20 horas em simultâneo com as autoridades em memória dos entes queridos e conhecidos e para aumentarmos a consciência deste problema.

O INSP, como o objetivo de reforçar as formas de prevenção do suicídio junto da população, sobretudo neste contexto de pandemia e chamar a atenção para os sinais de risco, vai promover juntamente com vários parceiros um conjunto de atividade entre o mês de setembro e outubro, denominado “mês da promoção da saúde mental”.

Esta data, conforme a instituição de saúde publica, oferece a oportunidade para as pessoas, famílias, comunidades e instituições aumentarem a consciencialização sobre o suicídio e sua prevenção, este ano sob o lema “Trabalhando juntos para prevenir o suicídio”. O objetivo é destacar que a prevenção do suicido e requer o esforço de todos.

Segundo a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida, representando quase 800.000 mortes, por ano em todo o mundo, sendo que mais d 75% ocorre em países de baixa renda. Por cada suicídio, aproximadamente 135 são afetadas, resultando em 108 milhões de pessoas anualmente ´profundamente afetadas por comportamentos suicidas.

O suicídio é, em Cabo Verde, a primeira causa de morte por causas externas rondando meia centena de óbitos por ano. Esse facto tem causado muito sofrimento e desestruturação às famílias que, muitas vezes têm dificuldades de enfrentar o problema.

A pandemia provocada pela Covid-19 constitui uma situação de fragilidade para pessoas vulneráveis contribuindo para isolamento, angustia e ansiedade. Daí, a entreajuda e a compressão e outras pessoas são vitais para garantir a saúde mental e o bem-estar de todos os indivíduos.

A redução da mortalidade por suicídio é um imperativo global e faz parte do compromisso global com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis por meio da prevenção e tratamento e da promoção da saúde mental e do bem-estar.

Estudos mostram que abordagens multissectoriais para prevenção do suicídio, encorpando várias intervenções, são eficazes. É necessária colaboração em todos os níveis, governo e partes interessadas, associações, ONGs, comunidades, profissionais de saúde, pacientes, pessoas em risco, famílias, amigos e colegas de trabalho. Todos nós podemos desempenhar um papel na prevenção do suicídio.