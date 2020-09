II Liga portuguesa com 10 jogadores cabo-verdianos

10/09/2020 13:55 - Modificado em 10/09/2020 13:55

A Segunda Liga Portuguesa de Futebol, época 2020/2021, que arranca hoje, com o jogo entre o Estoril e o Arouca de Marcos Soares, vai contar, este ano, com 10 futebolistas de nacionalidade cabo-verdiana.

Este número é inferior ao do ano passado, quando 13 jogadores cabo-verdianos vestiram as cores de equipas da II Liga.

Destaque para o ingresso do internacional cabo-verdiano Papalele, ex-Futebol Clube do Porto B, na equipa do Leixões.

Dos 10 futebolistas, os mais experimentados neste campeonato são Marco Soares do Arouca e Babanco do Desportivos de Chaves.

II Liga

Leixões: Papalele

Farense: Patrick

Cova da Piedade: Márcio Rosa e Júnior Sena

Desp. Chaves- Babanco

Académica Viseu: Matthaus, Tiago Almeida, Kelvi

Vizela: Erickson

Arouca: Marco Soares