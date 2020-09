Azores Airlines retoma em outubro ligações entre Lisboa e Praia

10/09/2020 13:41 - Modificado em 10/09/2020 13:41

A companhia aérea Azores Airlines, vai retomar no próximo mês de outubro as ligações entre Portugal e Cabo Verde, que estão suspensas desde março devido a pandemia de COVID-19.

A informação é avançada pelo site da Kiosque da Aviação, que anuncia que a Azores Airlines vai iniciar operações fora do Açores já no quarto trimestre deste ano. Voos que vão ser reatados a partir de dia 26 de outubro com ligações diretas entre Lisboa e a Praia, duas vezes por semana.

Os voos terão partida de Lisboa às 21h15 e chegada à Praia à 00h30, a viagem em sentido contrário acontece à 01h20 com chegada a Lisboa prevista para as 06h30.

Os voos operados pela Azores Airlines foram suspensos a 19 de março pelo Governo Regional dos Açores. A Azores Airlines (marca internacional da SATA), iniciou a rota entre Ponta Delgada e a cidade da Praia, em meados de 2017, sendo que em finais de 2019 reforçou os voos entre estes dois destinos.