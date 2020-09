Movimento Mas Soncent oficializa candidatura às Autárquicas 2020

O Movimento Mas Soncent diz que a entrega da documentação da sua candidatura, esta quarta-feira, 9, no Tribunal da Comarca de São Vicente, referente às autárquicas de 25 de outubro, é uma forma de combater o descontentamento pela forma como a ilha tem sido governada e particularmente o descontentamento dos jovens.

Movimento independente, apresenta o candidato à Câmara Municipal de São Vicente, o empresário Nelson Lopes, que garantiu que “cerca de 90% da nossa lista é jovem”.

Por isso mostra-se confiante em apresentar uma lista que integra na sua maior parte a juventude de São Vicente, que não está contente pela forma como tem sido governada esta ilha, que possui um enorme potencial, mas que não está a ser explorado. “Não podíamos ficar de mãos atadas, diante de apelos, principalmente, dos jovens que estão desacreditados e sem esperanças, sabendo que a nossa juventude representa a força e vida. Tínhamos de tomar uma iniciativa”, explica este empresário que apresentou oficialmente a sua candidatura.

Diz que o seu foco “é a mudança e prometo trabalhar com seriedade para fazer acontecer a mudança que tanto anseia a sociedade sanvicentina”.

Confiante nesta candidatura, diz que veio para fazer a diferença e dar esperança aos sanvicentinos contando com a união e seu suporte, para juntos fazer uma boa e excelente governança.

Para a Assembleia Municipal Más Soncent está a apostar no gestor que já trabalhou no BCA, também no Banco de Cabo Verde (BCV), Albertino Gonçalves.

As eleições autárquicas estão marcadas para o dia 25 de outubro do corrente ano e esta candidatura já está no terreno, em toda a ilha, fazendo chegar a sua mensagem aos sanvicentinos.