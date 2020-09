Covid-19: Cabo Verde com infetados de sete nacionalidades

9/09/2020 23:23 - Modificado em 9/09/2020 23:24

Cabo Verde regista neste momento um total de 32 casos de infeção confirmados em cidadãos de sete nacionalidades e dois óbitos, segundo dados oficiais.

O nosso país regista, até 9 de setembro, um total de 4.473 casos de infeção pelo novo coronavírus, onde a grande maioria dos doentes são de nacionalidade cabo-verdiana (4.441), correspondendo a 99% do total.

A comunidade da Guiné-Bissau, no que toca a estrangeiros, é a mais afetada com 15 infetados, representando 0,34%, conforme os dados consultados na página oficial do Governo (covid19.cv).

Senegal (7), Reino Unido, Cuba e Brasil (2 cada), China, Angola e Países Baixos (1) são os restantes países cujos cidadãos são contabilizados como infetados pelo vírus em Cabo Verde. Todos os casos neste momento no país advêm da transmissão local.

Houve também já dois óbitos de cidadãos estrangeiros em Cabo Verde, sendo um turista inglês, de 62 anos, que faleceu na Boa Vista no passado mês de março e de um cidadão senegalês que faleceu na cidade da Praia.

De acordo com os dados oficiais, até ao momento, os homens e as mulheres repartem a lista com 50% de infetados cada.

No que diz respeito à faixa etária, a maioria dos doentes situa-se entre os 20 e 30 anos, com mais de 1.000 casos já contabilizados.

Cabo Verde regista um acumulado de 4.473 casos de Covid-19, 3.915 recuperados, 43 óbitos e dois transferidos para os seus países de origem.