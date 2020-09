São Vicente: Os 17 doentes em isolamento institucional e 4 em domiciliar estão todos estáveis

O director nacional da Saúde informou que São Vicente tem neste momento 17 doentes infetados com covid-19 em isolamento institucional, dos quais três no Hospital Baptista de Sousa e ainda 4 doentes em isolamento domiciliar.

Artur Correia fez estas declarações na habitual conferência de imprensa diária sobre o ponto de situação da covid-19, onde assegurou que os três doentes que estão internados no espaço destinado a pessoas infetadas com covid-19 no Hospital Baptista de Sousa estão todas estáveis.

Do resto, estão 17 pessoas em isolamento no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol, local onde se encontram outros contactos diretos a aguardar pela resposta dos testes PCR.

Já a nível do isolamento domiciliar estão quatro pessoas, que se recorda é feito mediante uma avaliação onde as respostas das pessoas irá determinar se tem ou não condições de fazer o isolamento no domicílio.

A nível nacional, segundo Correia, estão ainda outros 27 doentes em internamento hospitalar, sendo que todos estão estáveis. O Hospital Regional São Francisco de Assis no Fogo tem três doentes internados, o Hospital Regional Santa Rita Vieira de Santiago Norte tem cinco doentes, o Hospital Agostinho Neto tem 7 doentes, o Hospital Regional João Morais em Santo Antão 4 e o Hospital Ramiro Figueira no Sal com 1 paciente.