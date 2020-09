Cidade da Praia: Polícia Nacional detém 38 pessoas e aprende 14 armas de fogo

8/09/2020 22:46 - Modificado em 8/09/2020 22:46

A Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde deteve 38 indivíduos e apreendeu 14 armas de fogo e droga numa mega operação realizada durante o último fim-de-semana na cidade da Praia, informou a PN.

Apresentados ao Ministério Publico na tarde de segunda-feira, depois de ouvidos em primeiro interrogatório, aos detidos foi decretado, como medida de coação pessoal, Termo de Identidade e Residência.

De acordo com a PN, as detenções tiveram lugar nas localidades de Eugénio Lima, Fonton, Alto da Glória, Coqueiro, Paiol, Achada Santo António e Fazenda e reportam a indivíduos com idades compreendidas entre os 17 e os 57 anos e a dois menores.

Informa ainda que as operações polícias foram desencadeadas em resposta a rixas e desordem na via pública, envolvendo várias pessoas e grupos rivais, com recurso a armas de fogo, pedras e garrafas, provocando danos em algumas viaturas de particulares.

Das armas apreendidas dez são de fabrico artesanal “boca bedju” e quatro são armas convencionais, sendo três pistolas de calibre 6,35 e uma de calibre 9 mm.

A referida operação contou com o envolvimento de todas as esquadras policiais da cidade da Praia, corpo de intervenção, assim como das Forças Armadas.