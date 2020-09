Clubes de São Vicente buscam reforços durante a pandemia da covid-19

8/09/2020 19:37 - Modificado em 8/09/2020 19:37

Embora o futebol cabo-verdiano esteja parado desde março por causa da pandemia do novo coronavírus, os clubes de São Vicente não interromperam a busca de reforços tendo em vista a próxima época futebolística.

A bola ainda não rola e o calendário de 2020/21 ainda está indefinido, mas o mercado segue em andamento. Como nota de destaque surgem os míticos Clube Sportivo Mindelense e Académica do Mindelo, que através das suas páginas oficiais do facebook vão dando a conhecer as novas caras para a nova temporada que presume-se deverá arrancar em Novembro próximo.

A “Micá” que tem sido uma das mais ativas no mercado, reforçou-se principalmente com jogadores provenientes de Santo Antão e Sal, mas também com reforços de peso do futebol mindelense. Sobressai até ao momento as aquisições dos dois internacionais cabo-verdianos pela selecção de residentes, Hernany Cardoso “Pibip” que se destacou no Mindelense e Vanderley do Rosário “Gogol” que foi um dos destaques do Santo Crucifixo de Santo Antão Norte.

Até ao momento a Académica já apresentou, também nas redes sociais, Maniche-ex Oásis do Sal, Rodrigo Fonseca ex-Sinagoga FC (Santo Antão Norte), Kiki ex-Palmeiras do Sal, Darrin ex-Mindelense, Piduca ex-Mindelense, Aí Mendes ex-Palmeira, Cristopher Lee ex-Santo Crucifixo, e Ladjún ex-Paulense de Santo Antão Norte.

Com algumas renovações já concretizadas a equipa técnica será composta por Carlos Machado -Treinador principal, Dicha -Treinador adjunto, Mitó -Treinador de guarda-redes e Djamila Gomes – massagista.

Já o CS Mindelense actual campeão regional e nacional apresentou na última semana uma lista de 30 jogadores, com muitas caras novas no seio do plantel, a destacar o ingresso do avançado Toy ex-Batuque na formação encarnada. Os “Leões da Rua de Praia” apostam sobretudo em jogadores que militam em São Vicente e conta com renovações de pedras fulcrais das últimas épocas desportivas, como o capitão Toy Adão, Calú, Metcha, Duck, Makalele, Guga, Bomba, Larry e Lizander.

A equipa técnica que ainda não foi confirmada pelo clube, não deverá sofrer alterações sendo que Rui Alberto Leite continuará na frente da equipa.

Sobre as outras equipas contamos brevemente trazer mais novidades sobre as movimentações no mercado e das respetivas equipas técnicas.

Para já de acordo com o presidente da Associação Regional de Futebol de São Vicente, quatro equipas já procederam à inscrição de jogadores através da plataforma Cabo Verde Connect.