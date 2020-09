CV INTERILHAS diz que inquérito aponta satisfação dos passageiros do navio Chiquinho BL

8/09/2020 15:26 - Modificado em 8/09/2020 15:26

De acordo com os dados do inquérito, disponibilizados pela CV INTERILHAS, relativo a um inquérito de satisfação, realizado no passado mês de agosto, aos vários utentes que viajam habitualmente na linha de São Vicente/Santo Antão, a companhia mostra-se satisfeita com os resultados obtidos.

“Sendo a linha de maior tráfego do país, a companhia decidiu avaliar sobretudo a qualidade do transporte no navio Chiquinho BL, tendo por base vários fatores como condições de higiene, comodidade, serviço prestado a bordo e as mais essenciais do momento, as medidas de prevenção implementadas contra a Covid-19”, lê-se no documento.

E tendo em conta, ainda a capacidade de carga e espaço para o transporte de viaturas foram destacados neste inquérito realizado a 1.000 passageiros.

Segundo a companhia, em média, 80% dos passageiros revelou-se satisfeito com o serviço prestado pela empresa, proporcionado pelo navio Chiquinho BL, o que “vem confirmar o seu desempenho e a sua capacidade e operacionalidade”.

Ainda para melhorar o transporte das viaturas, a empresa destaca a inserção trinta oleados oferecidos para proteção das suas cargas. “Dado ser uma ligação com bastante ondulação, o que por vezes provocava a batida de água contra as viaturas e embora o Navio Chiquinho BL esteja devidamente protegido”, justifica a companhia, alegando que este é mais um passo para garantir a segurança e fiabilidade deste serviço.

Recorda-se que o navio possui uma capacidade de transporte de 430 passageiros e 50 viaturas e até 50 toneladas de carga, executa o trajeto entre estas duas ilhas em 35 minutos.

“O Navio Chiquinho BL está ainda devidamente certificado pelas autoridades competentes nacionais e internacionais, sendo atualmente o navio mais moderno, um dos mais seguros e certificado por uma das 5 maiores sociedades classificadoras mundiais, membro da IACS (International Association of Classification Societies), organização reconhecida oficialmente pela Bandeira de Cabo Verde, que atesta o cumprimento dos mais elevados padrões de segurança marítima”.

Ainda a título de análise, a companhia diz que no seu primeiro ano de atividade, forma efetuadas mais de 4.100 viagens, com 424.000 passageiros transportados e 160.000 toneladas de carga, das quais 40.000 viaturas.

Destaca, também que a introdução deste navio na sua frota, permitiu aumentar o nível de satisfação da população e dos agentes económicos, revelando-se um contributo fundamental na movimentação de cargas e de passageiros.