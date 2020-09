Baptizada de “Eighteen”, a depressão trouxe chuva durante toda a madrugada e dia de hoje no país

8/09/2020 15:14 - Modificado em 8/09/2020 16:27

A autoridade nacional nos domínios da meteorologia, climatologia e da geofísica alertou que todo o arquipélago estará sob influência do sistema, sendo as ilhas a norte as mais afetadas.

Em São Vicente, a chuva caiu durante a madrugada de hoje com alguma intensidade e noutros pontos de Cabo Verde.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) a depressão tropical move-se em direção a Oeste, nesta quarta-feira, altura em que “todo o arquipélago estará sob influência do sistema, sendo as ilhas a norte as mais afetadas.

O sistema que passou de depressão a tempestade tropical (Rene), à medida que se desloca continuará acompanhado de ventos fortes e de precipitações de intensidade variável e trovoadas, e o aumento da agitação marítima. Espera-se que a partir das 18h do dia 8 o sistema já esteja a afastar-se da ilha de Santo Antão”, indica a mesma fonte, lembrando que com o início da época das chuvas tais situações tendem a ser cada vez mais frequentes..

O Arquipélago de Cabo Verde está sob influência de uma depressão tropical denominada “Eighteen”, que está a desenvolver a sudeste do País e que irá condicionar o estado do tempo até às 24 horas do dia 09 de Setembro.

Na cidade do Mindelo, começou a chuviscar depois das 00:00 e durante cerca de três horas, tendo aumentado de intensidade por volta das 3:00 de madrugada, comprovada hoje de manhã e início da tarde que continua a chover, agora com menos intensidade.

A Agência Marítima Portuária (AMP) cabo-verdiana interditou a saída de “toda e qualquer” embarcação para o mar em todos os portos do país, recomendando ainda o reforço das amarras dos barcos, com a situação a agravar-se.

Em relação aos locais de risco, em julho passado, a câmara municipal de São Vicente anunciou a aprovação de um plano operacional de emergência para a época das chuvas este ano, com o inicio de todo o trabalho de prevenção, com limpeza dos canais de drenagem das águas fluviais, desassoreamento dos diques em zonas como Ribeirinha, Chã de Alecrim e por quase todas as zonas da ilha.

O plano de contingência das chuvas, feito diariamente, como por exemplo a limpeza dos resíduos sólidos, que podem provocar alguma obstrução dos canais.

Segundo a autarquia, o plano “de caráter especial”, será aplicado nas zonas de maior suscetibilidade a riscos e ameaças pelas cheias, ou seja, “zonas inundáveis e de deslizamento de terras”.