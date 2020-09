CV InterIlhas cancela viagens São Vicente/Santo Antão devido a condições do tempo

8/09/2020 14:59 - Modificado em 8/09/2020 14:59

A Cabo Verde InterIlhas cancelou as viagens entre São Vicente/Santo Antão previstas para se realizarem na tarde desta terça-feira, 08, devido às más condições climatéricas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), prevê-se chuva de intensidade variadas nas três ilhas do norte do país, com maior incidência em Santo Antão durante a tarde e noite de hoje.

Conforme o boletim meteorológico das 12 horas de hoje até às 12 horas de quarta-feira, 09 de setembro, o céu apresentar-se-á muito nublado ou encoberto durante a tarde/noite, com ocorrência de chuva de intensidade variada. A visibilidade é boa (igual ou superior a 10 km), reduzindo-se a moderada ou má (inferior a 500 metros), durante a precipitação.

De realçar que desde a noite de ontem tem chovido com alguma intensidade em algumas ilhas do país, sobretudo nas ilhas do norte devido a passagem por Cabo Verde de uma depressão tropical (Dezoito), que entretanto se transformou em tempestade tropical (Rene).