Covid-19: São Vicente regista mais cinco casos positivos. Mais de 100 amostras à espera de resultados

8/09/2020 14:21 - Modificado em 8/09/2020 14:21

Foram diagnosticados nas últimas 24 horas mais cinco casos novos da infeção pelo novo coronavírus, elevando para 36 os casos na ilha, das quais 17 estão ativos. Estão ainda mais de 100 amostras recolhidas à espera que os testes sejam efetuados. Estas informações foram avançadas hoje pelo Delegado de Saúde na ilha.

Conforme Elísio Silva, destes novos cinco casos agora diagnosticados, três deles pertencem ao grupo de quatro pessoas de Alto Solarine que tinham testado positivo no teste rápid, aplicado na semana passada naquela zona da cidade.

Estas pessoas já estavam em quarentena obrigatória no Centro de Estágio da FCF, três acabaram por confirmar a infeção pelo novo coronavírus, depois de as amostras terem sido submetidas ao teste PCR.

Um outro caso confirmado é de um contacto direto de uma pessoa que já tinha sido diagnosticado com covid-19, e que também já estava em isolamento obrigatório. Por último, este responsável explica que o outro caso é de um tripulante de uma embarcação nacional, que estava no Porto Grande do Mindelo a fazer a troca do pessoal, que também já estava isolado já há alguns dias.

Dos 17 casos ativos de covid-19 na ilha, 13 estão no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol, 3 no Hospital Baptista de Sousa e um em isolamento domiciliar.

A mesma fonte diz ainda que neste momento o Centro de Estágio da FCF tem mais 31 pessoas à espera do resultado dos testes de PCR. Também estão pendentes à espera de resultados mais de 100 amostras no laboratório de virologia de São Vicente.

“A nossa preocupação é que o número de casos não aumente na ilha. Estamos à procura de todos os contactos. A preocupação é que não haja mais casos” sustenta Elísio Silva.

A nível de casos acumulados a ilha é agora de 36 casos e ainda um óbito a lamentar.