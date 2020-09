Elísio Silva: “Últimos casos de Covid-19 em São Vicente foram todos importados”

8/09/2020 00:19 - Modificado em 8/09/2020 00:19

Os mais recentes casos de covid-19 em São Vicente, como sustenta o Delegado de Saúde local, Elísio Silva, tiveram ligações com casos importados sobretudo de Santo Antão, da Praia e da Boa Vista. Dos contactos dessas pessoas, mais de 30 pessoas aguardam por resposta dos testes PCR.

“Tivemos uma pessoa que veio da cidade da Praia, que se deslocou a Santo Antão e posteriormente regressou a São Vicente onde acabou por testar positivo, assim como outros membros da família com quem residia na mesma casa” sustenta o responsável da saúde em relação aos cinco novos casos registados no passado sábado, 05, de Setembro.

Um outro caso registado na ilha trata-se de uma paciente grávida, evacuada da Boa Vista, que de acordo com o delegado de saúde local, foi submetida ao teste PCR, acabando por testar positivo para a covid-19.

Elísio Silva esclarece que 30 pessoas estão em quarentena obrigatória no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana (FCF), aguardando o resultado das amostras que estão para análise no laboratório de virologia de São Vicente. Estão ainda mais de 100 pessoas em quarentena domiciliar.

No entanto, Elísio Silva, lamenta o atraso nas respostas das análises de casos em investigação, porque como diz o Laboratório de Virologia de São Vicente que deveria primeiramente servir para investigação epidemiológica de casos suspeitos se converteu num “laboratório de testes para viajantes”.

Questionado sobre as zonas mais afetadas na ilha, preferiu não indicar nomes, mas sim deixar um alerta à população de São Vicente para o facto de o vírus poder estar presente em qualquer bairro, pelo que pede vigilância redobrada das pessoas no que toca à observação das medidas de proteção individual como o uso de mascarás faciais em todas as atividades realizadas, assim como o distanciamento social e outras medidas de prevenção divulgadas pelas autoridades sanitárias.

São Vicente contabiliza 31 casos acumulados, dos quais 12 ativos, 18 recuperados e um óbito.