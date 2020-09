Força Aérea Portuguesa realiza transporte de doente de Cabo Verde para Portugal

8/09/2020 00:09 - Modificado em 8/09/2020 00:09

A Força Aérea Portuguesa, anunciou o transporte, esta segunda-feira, 07, de um doente de urgência com origem na ilha do Sal para Lisboa.

O transporte médico urgente, conforme a mesma fonte, foi realizado por um Falcon 50, dos “Linces”, que descolou do Aeródromo de Trânsito de Figo Maduro, pelas 09h05 do dia 6 de setembro, aterrando na ilha do Sal às 13h10. Com o doente a bordo a aeronave descolou às 14h30, em direção ao AT1, onde aterrou pelas 18h20.

De acordo com as Forças Armadas Portuguesa, a bordo desta aeronave esteve uma equipa médica do Núcleo de Evacuações Aeromédicas da Força Aérea.