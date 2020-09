Zé Luís terminou isolamento profilático e já treinou no FC Porto

7/09/2020 23:47 - Modificado em 7/09/2020 23:47

Zé Luís foi a grande novidade no treino desta segunda-feira do FC Porto. O avançado cabo-verdiano cumpriu um período de 14 dias de isolamento por, durante as férias, ter estado em contacto com uma pessoa que acusou positivo à Covid-19, mas já regressou aos treinos depois de ser testado duas vezes negativo.