«FIFA, podes lamber-nos o rabo»: Alemanha-Holanda a nu contra a comercialização do futebol

7/09/2020 23:41 - Modificado em 7/09/2020 23:42

Episódio sucedeu na cidade germânica de Wuppertal.

Foto: Reuters

Um grupo de jogadores dos escalões amadores protagonizou no domingo um insólito Alemanha-Holanda em Wuppertal, como forma de protesto contra a comercialização do futebol. Os ‘craques’ jogaram todos nus, à exceção das meias e das chuteiras, com números pintados no corpo e ainda deixaram uma mensagem bem clara: “Hey, FIFA, podes lamber o nosso rabo”. Com boa disposição à mistura, o duelo terminou com triunfo germânico por 7-5