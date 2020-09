Covid-19: Doente que estava internada em estado crítico em São Vicente já está estável

7/09/2020 18:39 - Modificado em 7/09/2020 18:39

A informação foi avançada pelo diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, que afirmou que esta paciente, infetada com covid-19 que está internada no Hospital Baptista de Sousa, encontra-se neste momento estável.

De acordo com Jorge Barreto a mulher com 82 anos que está internada no espaço de isolamento do referido hospital para casos de covid-19, neste momento já não inspira cuidados especiais.

No entanto, avançou que outras duas pessoas estão internadas no Hospital Baptista de Sousa, sendo que um dos casos já foi confirmado através do teste de PCR e a outra pessoa é um caso suspeito que aguarda pela resposta da análise das amostras.

Nas últimas 24 horas, foi reportado a existência de 28 casos suspeitos, sendo 3 na Praia, 3 em Ribeira Grande de Santiago, 13 em Santa Catarina de Santiago, 1 em São Salvador do Mundo, 2 no Tarrafal de Santiago, 3 em são Miguel, 2 em São Lourenço dos Órgãos e 1 na Boa Vista.