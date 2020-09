TICV reforça ligações São Vicente/Praia e retoma operação São Vicente/Sal

7/09/2020 15:30 - Modificado em 7/09/2020 15:30

A companhia Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV), sustentou hoje que face ao aumento da procura, reforçou oferta na rota Praia/São Vicente, que passou a ser de 6 voos semanais, face aos 4 anteriores e foi ainda retomada a rota São Vicente/Sal com uma ligação às quintas-feiras.

Através de um comunicado, a TICV (ex-Binter CV) informou que reforçou em mais de 17% a oferta de voos desde a retoma das ligações entre ilhas em julho, perspetivando um aumento de números de passageiros e voos até dezembro deste ano. Deste modo reforçou oferta na rota Praia/São Vicente, que passou a ser de 6 voos semanais, face aos 4 anteriores e foram ainda adicionadas ligações à rota São Vicente/Sal, às quintas-feiras.

O comunicado salienta que após quatro meses de suspensão das ligações aéreas entre as ilhas devido à pandemia do novo coronavírus, a TICV retomou os voos domésticos em 15 de julho, inicialmente com 34 voos semanais e uma capacidade de transporte de 2.380 passageiros.

De acordo com a TICV, em agosto, o primeiro mês completo após a retoma dos voos, transportou 6.800 passageiros, número que a direção da companhia sublinha que ainda é “muito inferior aos normais 40.000 passageiros do mesmo período em anos análogos”.

Em dezembro de 2017 a companhia transportou 34.000 passageiros, no mesmo mês do ano seguinte 33.000 e em 2019 cerca de 28.000.

“Se em dezembro de 2020 chegarmos aos 25.000 passageiros seria um sinal muito positivo, não só para nós TICV, como também para o país, pois seria sinal de recuperação”, lê-se na nota.

A companhia aérea concluiu dizendo, que os passageiros estão a cumprir todas as medidas de segurança adotadas para as viagens inter-ilhas, reforçando o apelo à necessidade de quem viaja já ter o formulário sanitário preenchido antes da chegada ao aeroporto, para evitar atrasos.