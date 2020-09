INMG alerta para aproximação ao arquipélago da depressão tropical “Eighteen”

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), alerta hoje que Cabo Verde está sob a influência de uma depressão tropical denominada Dezoito (Eighteen), que está se desenvolvendo a sudeste de Cabo Verde e irá condicionar o estado do tempo de todo o arquipélago até às 24h do dia 8 de setembro.

Conforme nota de imprensa da INMG, os dados mostram que a depressão tropical Eighteen move-se em direção a Oeste e o centro da depressão está previsto passar próximo ou por cima das ilhas de Cabo Verde, a partir do final do dia de hoje, segunda-feira, ou no período da noite, podendo transformar-se numa tempestade tropical, mais a oeste de Cabo Verde.

Para hoje, alerta que entre as 18 e 24h, terá passagem do seu centro pelas ilhas ocidentais, espera-se intensificação gradual dos ventos, com velocidades que podem atingir 30 nós, aproximadamente 60 km/hora, e rajadas de 40 nós, aproximadamente 80 km/hora, acompanhado de ocorrência de precipitação de intensidade variável e o aumento da agitação marítima, a Norte/Nordeste.

Já nesta terça-feira, 08, avança que a partir das 00h, todo o arquipélago estará sob influência do sistema, sendo as ilhas a norte as mais afetadas. “O sistema à medida que se desloca continuará acompanhado de ventos fortes e de precipitações de intensidade variável e trovoadas e o aumento da agitação marítima. Espera-se que a partir das 18h do dia 8 o sistema já esteja se afastando da ilha de Santo Antão” garante.

A mesma fonte, recorda que, com o início da época das chuvas, tais situações tendem a ser cada vez mais frequentes, daí que a vigilância do estado do tempo no arquipélago e as previsões da sua evolução serão contínuas.

“O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INMG, fará o acompanhamento permanente do sistema, a sua vigilância e monitorização, atualizando as informações do estado do tempo, de forma regular e contínua” conclui.