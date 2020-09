Carnaval de São Vicente mais pobre com morte de Nhô Doy

7/09/2020 14:15 - Modificado em 7/09/2020 14:15

Fundador dos grupos carnavalescos sanvicentinos “Vindos do Céu” e “Vindos do Oriente” e “Estrela da Marinha”, este na cidade da Praia, Isidoro Rocha Brito – Nhô Doy, de 77 anos, faleceu este fim-de-semana no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, vítima de doença prolongada.

O carnaval de São Vicente e de Cabo Verde ficaram mais pobre com a morte de um homem que esteve 61 anos ligado ao carnaval, tendo iniciado este percurso mais precisamente em 1974, tradição que herdou do pai, fundador do grupo Oriundo.

Carpinteiro de profissão, Nhô Doy, ausentou-se por alguns anos do Carnaval do Mindelo, e no período em que viveu na cidade da Praia fundou o grupo Estrelas da Marinha.

De novo em São Vicente, na altura com 71 anos, regressou para o grupo Vindos do Oriente. O corpo de Isidoro Rocha Brito, vai hoje a enterrar, no cemitério de São Vicente, às 15h30, com partida da sua residência em Cruz João Évora.