Sal: Embarcação de boca aberta com cinco cadáveres avistada no alto mar de Pedra de Lume

7/09/2020 13:58 - Modificado em 7/09/2020 13:58

As autoridades marítimas do Sal confirmaram a presença de cinco corpos encontrados dentro de uma embarcação de boca aberta que se pressupõe ser de proveniência da costa ocidental africana, avistada na manhã desta segunda-feira, 07, em alto mar nas imediações de Pedra de Lume, ilha do Sal.

De acordo com informações avançadas pela Rádio Pública, os corpos dos cinco ocupantes da embarcação já estão em avançado estado de decomposição. Os corpos estão sendo levantadas pelas autoridades para se apurar as verdadeiras causas da morte dos ocupantes da embarcação de pesca.

A pressuposição é de que a embarcação poderá ser de proveniência da costa ocidental africana. De realçar que o alerta foi dado na manhã de hoje por dois pescadores do Sal, quando faziam a tradicional faina pesqueira e depararam com a embarcação à deriva.