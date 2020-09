Covid-19: Cabo Verde com registo de 205 casos nos últimos três dias

Nos últimos três dias (4, 5 e 6) Cabo Verde ficou marcado pelo registo de 205 novos casos de covid-19, com destaque para a cidade da Praia que teve 125 novos infectados e um óbito a lamentar. Porto Novo junta-se a lista de municípios com casos da doença.

Os números de novos casos de covid-19 no país continuam a aumentar, tendo apenas em três dias registado 205 novos casos. Na sexta foram reportados 75 novas infecções, número que no sábado se repetiu e no domingo 55 novos casos foram diagnosticados. A ilha de Santiago surge com 156 novos casos. Destes números destaca-se a cidade da Praia com 125 novos casos, sendo 50 na sexta-feira, 42 no sábado (um óbito) e 33 no domingo.

Já a ilha do Fogo outro dos focos de propagação da doença no país, teve o registo de 19 novos casos da infecção pelo novo coronavírus, sendo os Mosteiros a região mais afetada com 17 casos e São Filipe 2.

São Vicente também registou este fim-de-semana mais 6 casos, com o maior registo no sábado, onde somou mais 5 casos da doença e um no domingo. Por sua vez, a ilha do Sal teve mais 19 novos casos, sendo 8 na sexta-feira, 6 no sábado e cinco este domingo.

A ilha de São Nicolau teve mais 3 novos casos, dos quais 2 no concelho da Ribeira Brava e 1 no Tarrafal. Com estes casos a ilha de São Nicolau passa a ter um acumulado de 69 casos.

Santo Antão fecha a lista com mais um caso positivo, desta feita, no Concelho do Porto Novo, que entrou para as estatísticas de municípios afetados pela pandemia da covid-19 no país que já conta com 4.330 casos acumulados, onde 658 continuam ativos.