Alexei Navalny já saiu do coma e está a recuperar

7/09/2020 12:49 - Modificado em 7/09/2020 12:49

A condição clínica do opositor russo está a melhorar, como revelou o hospital de Berlim.

© Reuters

Alexei Navalny já saiu do coma induzido em que se encontrava depois de ter sido envenenado e está a recuperar, como adiantou esta segunda-feira o hospital de Berlim, citado pela BBC.

Os médicos alemães responsáveis pelo caso indicam que o opositor russo já responde, inclusive, a estímulos verbais. Na passada segunda-feira, refira-se, os clínicos já tinham adiantado que Navalny estava a ser retirado da ventilação mecânica.

Principal opositor do presidente russo, Vladimir Putin, conhecido pelas investigações anticorrupção a membros da elite russa, Alexei Navalny, de 44 anos, está internado desde 20 de agosto.

O político sentiu-se mal durante um voo de regresso a Moscovo, após uma deslocação à Sibéria. Foi primeiro internado num hospital de Omsk, na Sibéria, tendo sido transferido, posteriormente, para o hospital universitário Charité, em Berlim.

De acordo com o Governo alemão, Navalny foi “inequivocamente” envenenado por um agente nervoso do tipo Novichok, uma substância projetada ainda no tempo da antiga União Soviética para uso militar.

O Novichok integra um grupo particularmente perigoso de agentes neurotóxicos russos que foram proibidos, em 2019, pela Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ).

Em Notícias ao Minuto