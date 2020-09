São Vicente acolhe IV edição do Campeonato Nacional Individual Absoluto de Xadrez

7/09/2020 00:01 - Modificado em 7/09/2020 00:01

A Federação Cabo-verdiana de Xadrez agendou a realização da prova máxima do xadrez nacional, o Campeonato Nacional Individual Absoluto (CNIA), para decorrer na cidade do Mindelo de 15 a 18 de outubro.

De acordo com a organização, em virtude da pandemia do COVID-19, esta 4ª edição da competição, será um pouco diferente das edições anteriores e todos os participantes irão estar sujeitos a regras de segurança sanitária de acordo com o que for estipulado pelas autoridades competentes.

Ainda conforme a mesma fonte, na altura da aprovação das datas de realização, a FCX aprovou também um “Plano de Retoma das Atividades Presenciais de Xadrez em Cabo Verde” e que aguarda o parecer das autoridades sanitárias e, assim que houver feeback, a FCX divulgará o referido Plano, bem como as recomendações que forem emanadas por quem de direito.

A prova está limitada a um máximo de 30 participantes, podendo esse número ser reduzido, em caso necessidade devido a medidas de segurança sanitária.

Têm direito a participar no CNIA 2020, até ao limite máximo de jogadores que forem indicados, todos os jogadores de nacionalidade cabo-verdiana ou inscritos na FIDE com a bandeira de Cabo Verde.

As inscrições abrem do dia 14 de setembro e terminam no dia 10 de outubro e têm de ser efetuadas e só são aceites inscrições de jogadores que estejam filiados na FCX até 30 de setembro;

Neste sentido a Federação, refere que embora o ano de 2020 tenha sido, até aqui, “de má memória para o desporto nacional”, o xadrez, durante toda a fase de confinamento e de cuidados sanitários, tem conseguido manter-se em atividade apostando nas competições Online.

Contudo, consideram que está na altura do regresso às competições presenciais, e este IV Campeonato Nacional Individual Absoluto de Xadrez, poderá ser um bom teste a esse regresso e, provavelmente, esta poderá vir a ser a única competição desportiva nacional (presencial) que se realizará em 2020, facto pelo qual, a FCX “agradece que todos colaborem de forma torná-la num sucesso e garantindo-lhe, também, a sustentabilidade financeira”.