Cabo Verde: Continua elevado o número de pessoas que ficam doentes ou falecem por causa do consumo excessivo de bebidas com álcool

6/09/2020 23:56 - Modificado em 6/09/2020 23:58

Para o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, a problemática do alcoolismo constitui-se, ainda, num dos maiores desafios do nosso país. E que permanece elevado o número de pessoas que ficam doentes ou falecem por causa do consumo excessivo de bebidas com álcool.

“Grande parte da violência, nomeadamente a doméstica, continua associada ao abuso do álcool, acontecendo o mesmo com a violência sexual, nomeadamente o abuso de crianças”, diz Jorge Carlos Fonseca que é também “pai” da campanha “Menos Álcool mais Vida”.

E para complicar ainda mais, o combate do consumo excessivo de álcool, o país encontra-se assolado pela pandemia do Covid 19 que já atingiu mais de quatro mil pessoas e provocou mais de quatro dezenas de mortes.

Este mal que afeta intensamente todos os países do mundo, lembra o Chefe de Estado, tem causado muito sofrimento às pessoas e famílias e tem levado à quase completa desorganização das atividades sociais e económicas, com repercussões particularmente graves nas camadas mais desfavorecidas da sociedade, tem no uso imoderado de bebidas alcoólicas um dos fatores agravantes.

Declarações feitas, no âmbito da cerimónia, com as várias confissões religiosas sob o tema “Menos Álcool, Mais Vida”. “Mais Prevenção, Menos Covid-19” e conforme o Chefe de Estado destaca, “será um marco na mobilização e responsabilização dos cidadãos na prevenção do uso abusivo de bebidas alcoólicas e da pandemia do Covid 19 e um incentivo para uma profunda reflexão sobre as infinitas possibilidades que podem ser criadas a partir da convergência de vontades com origens diversas”.