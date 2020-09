São Vicente com mais um caso positivo de Covid-19

6/09/2020 20:32 - Modificado em 6/09/2020 20:32

Os casos de Covid-19 na ilha de São Vicente continuam a aumentar diariamente, sendo que este domingo, 06, foi notificado mais um caso da doença na ilha, aumentando para 12 os casos ativos.

Depois de ontem a ilha ter tido o registo de mais cinco casos positivos, hoje houve mais um caso, elevando para 31 os casos acumulados da doença na ilha, sendo que 18 já recuperaram, registou-se 1 óbito e 12 casos continuam ativos.

Isto num dia em que o país registou mais 55 novos casos da doença, a maioria na ilha de Santiago com 45 infeções. A Praia, foco da pandemia da covid-19 no país, registou mais 33 novos casos aumentando para 2.623 o seu acumulado, desde o primeiro caso registado a 25 de março. São Miguel teve 7 novos casos e Ribeira Grande de Santiago 5.

Já a ilha de São Nicolau teve mais 3 novos casos, dos quais 2 no concelho da Ribeira Brava e 1 no Tarrafal. Com estes casos a ilha de São Nicolau passa a ter um acumulado de 69 casos.

A ilha do Sal também teve nas últimas 24 horas o registo de 5 novos casos, aumentando para 628 o seu acumulado.

O outro caso da doença foi registado no concelho do Porto Novo de Santo Antão que entra para as estatísticas de municípios afetados pela pandemia da covid-19 no país que já conta com 4.330 casos acumulados, onde 658 continuam ativos.

Os resultados surgem de um lote de 534 amostras processadas nos laboratórios de virologia nas últimas 24 horas. No mesmo período de tempo país somou mais 17 recuperados da doença, sendo 4 em Santa Catarina de Santiago, 4 em Ribeira Grande de Santiago, 5 no Sal e 4 na Boa Vista, perfazendo assim 3.628 recuperados a nível nacional.