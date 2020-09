Boa Vista sem casos ativos de Covid-19

6/09/2020 20:15 - Modificado em 6/09/2020 20:15

Os quatro pacientes que estavam infetados com Covid-19, tiveram alta este domingo, 06, após terem cumprido os requisitos de alta emanadas pela OMS, pelo que a ilha passa a ter novamente zero casos ativos da doença. A informação foi avançada hoje pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Durante esta pandemia, recorda-se que a ilha da Boa Vista teve o seu ponto alto no dia 15 de abril, quando registou 45 casos positivos no Hotel Riu Karamboa, onde já tinham sido detetados outros casos de infeção, inclusive o primeiro no país, a 19 de março, um turista inglês que veio a falecer. Até então a Boa Vista, conta com um acumulado de 61 casos confirmados, 58 recuperados, um óbito e 2 transferidos.