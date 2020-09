Andebol – Campeonato do Mundo: Cabo Verde integra grupo A juntamente com Alemanha, Hungria e Uruguai

5/09/2020 21:14 - Modificado em 5/09/2020 21:14

A seleção cabo-verdiana de andebol vai integrar o grupo A da 27ª edição do Campeonato do Mundo da modalidade, a acontecer no Egito, de 13 a 31 de janeiro de 2021, ditou hoje o sorteio realizado no Egito.

A nossa seleção que se qualificou pela primeira vez na sua história para um Campeonato do Mundo, durante o Campeonato Africano das Nações, realizado em janeiro deste ano na Tunísia, já conhece as seleções que irá defrontar na fase de grupos, sendo duas europeias e uma sul americana.

O sorteio colocou Cabo Verde no Grupo A, juntamente com a seleção da Alemanha, que na edição 2019, em que organizou a competição a par da Dinamarca, caiu nas meias-finais nas mãos da Noruega, que foi vice-campeão do Mundial 2019.

Também integra o grupo a seleção da Hungria que participou na edição de 2019, mas não conseguiu ir além da segunda fase da prova. O grupo fica completo com a seleção do Uruguai que está de regresso à maior prova mundial de seleções de Andebol, isto após não ter estado presente na edição 2019, na Alemanha/Dinamarca.

Na competição vão participar 32 seleções, distribuídas por oito grupos preliminares, constituídos por quatro equipas cada.

Para a segunda fase passam 24 equipas, a serem divididas em quatro grupos de seis equipas, com as duas primeiras de cada grupo a avançarem para os quartos-de-final. A Dinamarca é a atual detentora do título de campeã mundial de Andebol.