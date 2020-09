Convid-19: São Vicente com mais 5 novos casos entre os 75 registados nas últimas 24 horas

5/09/2020 20:28 - Modificado em 5/09/2020 20:28

Foram diagnosticados nas últimas 24 horas mais cinco casos novos da infeção pelo novo coronavírus, elevando para 11 os casos ativos na ilha. A cidade da Praia registou um óbito, aumentando para 42 a nível nacional, num dia com o registo de mais 75 casos.

Depois de alguns dias a somar casos positivos da covid-19, a ilha de São Vicente teve hoje de uma assentada cinco novos casos da infeção pelo novo coronavírus, elevando os números de casos ativos da doença na ilha para onze. A nível de casos acumulados a ilha soma agora 30 casos acumulados, e ainda um óbito a lamentar.

Isto num dia em que o país somou 75 casos de covid-19, sendo a Praia com 42, São Miguel 1, Ribeira Grande de Santiago 7, Santa Catarina 1, Santa Cruz 2, Tarrafal 1, São Filipe do Fogo 2, Mosteiros 7, São Vicente 5 e Sal 6, com o acumulado nacional a chegar aos 4.275 casos.

Conforme o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, houve ainda o registo de um óbito ocorrido no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia, elevando para 29 o número de óbitos na capital e 42 a nível nacional.

Isto num dia com o registo de mais 49 recuperados da covid-19, das quais a Praia com 33, Tarrafal de Santiago 4 e Sal 12, aumentando para 3.611 os casos recuperados no país.

Cabo Verde conta neste momento ainda com 620 casos ativos e ainda 2 repatriados.