Covid-19: Cabo Verde regista mais 75 casos positivos

4/09/2020 20:52 - Modificado em 4/09/2020 20:52

Conforme dados do Ministério da Saúde e da Segurança Social o país soma mais 75 casos novos positivos e 60 recuperados.

A Ilha do Fogo volta a registar mais 10 casos positivos de Covid-19, elevando para 112 o total de infetados na Ilha.

Com estes novos dados da ilha do vulcão, o Concelho dos Mosteiros conta com 106 casos acumulados e um óbito e o Município de São Filipe tem o registo de seis casos.

Do total de 521 amostras a nível nacional, referente aos dias 26, 27, 28 e 29 de agosto e 01 e 02 de setembro, a ilha de Santiago regista mais 57 casos de Covid-19 distribuídos pelos municípios da Praia com 50 novos casos, Santa Cruz, São Domingos e Ribeira Grande, ambos com dois novos casos e São Domingos com um.

Os restantes casos foram registados na ilha do Sal (8) e Fogo (10).

Quanto aos 60 recuperados nas últimas 24 horas, 43 são da Praia, Ribeira Grande de Santiago 4, São Salvador do Mundo 2, São Domingos 7, Mosteiros 1 e Sal 3, aumentando para 3.562 o número de doentes recuperados da doença.

Desde o dia 19 de março, data em que se registou o primeira caso de Covid-19 na ilha da Boa Vista, Cabo Verde tem um acumulado de 4.200 infeções pelo novo coronavírus, 3.562 já recuperaram, 595 estão ativos, o número de mortes mantém-se nos 41 e dois doentes foram transferidos para os seus países de origem.