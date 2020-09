Doentes evacuados, estudantes e crianças menores de 12 anos isentos do pagamento do teste de despiste da Covid-19

4/09/2020 16:08 - Modificado em 4/09/2020 16:08

O porta-voz do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, avançou hoje que os doentes transferidos pelo Serviço Nacional de Saúde e os técnicos acompanhantes, os estudantes que têm de prosseguir estudos no estrangeiro e crianças menores de 12 anos vão ficar isentos de pagamento do teste PCR de despiste de covid-19.

Fernando Elísio, fez este anúncio hoje, na cidade da Praia, durante a conferência de imprensa para apresentar as conclusões saídas da reunião do Conselho de Ministros que decorreu ontem, onde garantiu que “não é justo” as pessoas continuarem a viajar sem pagar pelo teste PCR.

“Todos aqueles que têm que viajar devido a trabalho, a entidade empregadora pagará o seu teste. Não é justo todos continuarem a viajar sem o pagamento do teste PCR. Esta é a medida mais adequada face ao momento que o país vive” vincou.

De fora desta isenção ficam as pessoas que façam viagens internacionais “por motivos não essenciais, por sua própria iniciativa”.

Elísio Freire referiu que a Entidade Reguladora Independente de Saúde (ERIS), vai definir o preço, os procedimentos, a tabela e as alterações, sendo o papel do Governo foi definir as categorias que não vão pagar essa taxa dos testes.

De realçar que o teste PCR usado para despiste da covid-19, custa 11 mil escudos e que até então em casos de voos internacionais é custeado pelo Governo.